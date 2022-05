Conferenza sul futuro dell’Europa: Strasburgo, il 9 maggio evento conclusivo con la consegna ufficiale della relazione finale

Il 9 maggio prossimo, festa dell’Europa, la relazione sui risultati finali della Conferenza sul futuro dell’Europa sarà presentata ai presidenti delle istituzioni europee nel corso di una cerimonia conclusiva che si svolgerà tra le 12 e le 14 al Parlamento europeo di Strasburgo. Secondo una nota diffusa dal Parlamento, all’evento sono previsti gli interventi della presidente Roberta Metsola e della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, oltre a quelli di alcuni cittadini dei panel europei e nazionali. Prenderanno la parola anche i copresidenti della Conferenza (Guy Verhofstadt per il Parlamento, la commissaria Dubravka Šuica e il ministro francese per gli Affari europei Clément Beaune, per la presidenza francese del Consiglio). Sono stati invitati per l’occasione i 449 membri della plenaria, di cui 108 cittadini, 120 cittadini dei panel europei nonché 200 studenti di scuole locali ed Erasmus, i ministri degli Affari europei e altre personalità. Sono previsti anche la performance di Danse l’Europe, il progetto partecipativo creato dal coreografo Angelin Preljocaj sulla musica di Jeanne Added, lanciato in occasione della presidenza francese del Consiglio dell’Unione europea, e brani suonati dall’orchestra giovanile Demos. Rispetto al destino dei risultati della Conferenza, precisa la nota del Parlamento, sarà compito dei presidenti delle tre istituzioni europee valutare “rapidamente come dare un seguito efficace alla relazione, ciascuno in base alla propria sfera di competenza”.