Parlamento Ue: Strasburgo, sarà intitolata a David Sassoli la sala della Conferenza dei presidenti

(Photo European Parliament)

(Strasburgo) Una nuova iniziativa del Parlamento europeo per ricordare l’ex presidente David Sassoli, deceduto lo scorso 11 gennaio. È stato infatti deciso di intitolare a Sassoli la sala che ospita le riunioni dei due principali organismi istituzionali dell’Assemblea, ovvero la Conferenza dei presidenti (i presidenti dei gruppi parlamentari che siedono in emiciclo, più il presidente del Parlamento; delibera sull’organizzazione dei lavori del Parlamento e sulla programmazione legislativa) e il “bureau” (Ufficio di presidenza che comprende il presidente, i 14 vicepresidenti e i 5 questori, organo responsabile per le questioni amministrative, del personale e organizzative del Parlamento stesso). Tale sala, che dopo l’emiciclo è simbolicamente considerata la più importante nella struttura interna dell’Europarlamento, è collocata al primo piano dell’edificio di Strasburgo, a due passi dallo stesso emiciclo, ed è contrassegnata con la sigla “R 1.1”. L’intitolazione potrebbe avvenire in una prossima sessione plenaria.

Alla vigilia del 9 maggio, Festa d’Europa, è possibile ricordare un passaggio dell’ultimo discorso ufficiale pronunciato da Sassoli al Consiglio europeo del 16 dicembre 2021. Davanti ai capi di Stato e di governo dei 27 Paesi membri dell’Unione, l’allora presidente del Parlamento affermava: “Mi auguro che il prossimo 9 maggio, data in cui si celebra la Giornata dell’Europa, sia l’occasione di una manifestazione comune, forte e unitaria, che testimoni il nostro impegno comune per il progetto europeo e per i valori e la civiltà che trasmette”. Lunedì 9 maggio, a Strasburgo, si terrà la conclusione della Conferenza sul futuro dell’Europa, fortemente voluta da Sassoli, nella quale saranno consegnate le numerose proposte emerse dai cittadini per la riforma dell’Ue in un anno di dibattiti, accese discussioni, confronti on line e in presenza, a Strasburgo e in diverse città d’Europa. Sarà anche questa un’occasione per rendere omaggio a David Sassoli.