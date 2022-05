Media: Aiart, domenica a Roma l’Assemblea nazionale per il rinnovo delle cariche

“Siamo chiamati a progettare il futuro, perché il futuro è la nostra casa e dobbiamo contribuire a costruirlo insieme”: lo afferma il presidente nazionale dell’Aiart, Giovanni Baggio, in vista dell’Assemblea nazionale dell’Aiart, che si riunirà domenica 8 maggio, presso il Centro congressi del Bonus Pastor, in via Aurelia 208 a Roma, per il rinnovo delle cariche a tre anni dal precedente appuntamento di Milano. Nel febbraio del 2019 la cabina di regia dell’associazione cittadini mediali è stata affidata a Giovanni Baggio. Mandato durante il quale l’Associazione ha vissuto tappe importanti della sua storia: il 65° anniversario dell’Aiart, il 55° della rivista “Il Telespettatore” e ora i 68 anni del cammino dell’associazione attraverso l’evoluzione della comunicazione al servizio della persona.

Nonostante la pandemia l’Aiart non si è mai fermata ma ha trasferito parte delle attività on line: gli incontri del comitato scientifico, del consiglio nazionale e – come ente accreditato Miur – i corsi nazionali e provinciali di formazione.

“Non ci ritroviamo per un momento celebrativo – spiega Baggio – ma per programmare, rinnovare e riprogettare la ripartenza con tutti i soci. Lo faremo con il senso di responsabilità e l’irrinunciabile impegno dell’Aiart che ha sempre contraddistinto questi anni”.

L’Assemblea nazionale si aprirà alle 8.30 con la santa messa celebrata da mons. Walter Insero, consulente ecclesiastico dell’Aiart.

I lavori entreranno nel vivo con i saluti istituzionali di Vincenzo Corrado (direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei) e la relazione di Marco Brusati su “Ragazzi nella Rete: questioni educative aperte dal e nel digitale”. Relazione di stimolo all’impegno sempre vivo in favore di un utilizzo consapevole della rete e per contribuire allo sviluppo della cultura della prevenzione e della tutela.

Seguiranno il dibattito e l’Assemblea ordinaria con la relazione del presidente nazionale Aiart Giovanni Baggio e l’elezione del Comitato di presidenza e del collegio dei revisori a norma di Statuto.