Diocesi: Trento, la tappa della “torcia della pace” della Polizia penitenziaria in marcia verso piazza San Pietro

(foto diocesi Trento)

È arrivata questa mattina a Trento la “torcia della pace”, portata in bicicletta per tutta l’Italia da alcuni agenti della Polizia penitenziaria, che hanno iniziato la loro marcia il 21 dicembre 2021 dalla Casa di reclusione Opera di Milano, proseguendo per tutte le regioni, fino ad arrivare il 15 maggio in piazza San Pietro all’Angelus di Papa Francesco. Il gruppo di ciclisti è stato accolto in piazza Duomo a Trento da mons. Lauro Tisi e dal cappellano del carcere don Mauro Angeli, che hanno benedetto la torcia e i loro tedofori, ringraziandoli per la singolarità dell’iniziativa, la profondità e l’attualità del loro messaggio e il loro impegno quotidiano nelle strutture detentive. Nel comunicato della diocesi si evidenzia come questa iniziativa, assuma particolare valore nel contesto drammatico della guerra, sottolineando anche l’impegno quotidiano degli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria che maggiormente desiderano la pace e che quotidianamente, creando rete e promuovendo buoni propositi, cercano di instillare negli altri valori come la solidarietà, il rispetto per il prossimo e la cultura della legalità.