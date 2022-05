Diocesi: Sassari, si conclude il percorso di formazione dedicato ai laici

Domani, venerdì 6 maggio, alle ore 19, nell’auditorium “San Giovanni Paolo II”, in Largo Seminario, a Sassari, si svolgerà l’ultimo appuntamento del percorso di formazione permanente dedicato ai laici, “In ascolto dello Spirito per vivere da discepoli missionari il cammino sinodale e la visita pastorale”. Il percorso è stato guidato da padre Emilio Magaña.

Il momento formativo, organizzato dall’arcidiocesi di Sassari, è rivolto in particolare ai membri di associazioni, movimenti, Confraternite e Gremi.

Il giorno seguente, sabato 7 maggio, è in programma l’incontro per i responsabili degli Uffici di ambito pastorale sempre accompagnato dalla presenza di padre Emilio. L’appuntamento inizierà alle ore 10 presso la chiesa di S. Pantaleo a Sorso con l’inaugurazione dei locali del Centro pastorale (situati accanto alla chiesa) e proseguirà presso gli stessi locali come sede dell’incontro di spiritualità, con conclusione prevista per le ore 12.30.