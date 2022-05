Primo maggio: Lucca, domani sera la veglia di preghiera per il lavoro presieduta da mons. Giulietti

Domani, venerdì 6 maggio, alle ore 21, nella chiesa della santissima Trinità di Torrite (Castelnuovo Garfagnana), si tiene una veglia di preghiera per il lavoro, presieduta dall’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti. Dopo quella del 2 maggio scorso per l’area della Versilia, che si è svolta nella Badia di Camaiore, quella di domani riunisce le aree della Piana di Lucca e della Valle del Serchio. Varie realtà associative con il coordinamento dell’Ufficio per la pastorale sociale della diocesi desiderano diffondere “la consapevolezza che la vera ricchezza di una economia sana sono le persone. L’auspicio è dunque quello di passare dal dramma delle morti sul lavoro alla cultura della cura, facendo proprie le parole pronunciate da Papa Francesco nell’udienza dello scorso 12 gennaio: ‘Dobbiamo domandarci cosa fare per recuperare il valore del lavoro; e quale contributo, come Chiesa, possiamo dare affinché esso sia riscattato dalla logica del mero profitto e possa essere vissuto come diritto e dovere fondamentale della persona, che esprime ed incrementa la sua dignità’”. L’ingresso nella chiesa di Torrite, per la veglia di preghiera, è aperto a tutti.