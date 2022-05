Ucraina: mons. Kulbokas (nunzio), “in preparazione viaggio a Kiev di mons. Paul Gallagher”

Mons. Visvaldas Kulbokas, Nunzio in Ucraina (Foto Sir)

“Si sta preparando il viaggio a Kiev di mons. Paul Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati. Bisogna far coincidere le agende”: lo ha detto il nunzio apostolico a Kiev, mons. Visvaldas Kulbokas, che oggi nella capitale ucraina ha avuto un incontro con il direttore di Acs Italia, Alessandro Monteduro, cui ha partecipato anche il Sir. Si tratta della prima visita della Segreteria di Stato vaticana in Ucraina dall’inizio del conflitto. Precedentemente il Pontefice aveva inviato nel Paese come suoi rappresentanti i cardinali Konrad Krajewski, elemosiniere, e Michael Czerny, prefetto ad interim del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale. Durante la conversazione il nunzio ha ricordato l’importanza della “diplomazia dei piccoli passi” e sottolineato “l’opera di unità portata avanti dal Consiglio panucraino soprattutto nella situazione attuale. La mia speranza – ha detto – è che questa unità si conservi e progredisca di più perché così siamo fratelli come popolo e come chiesa. Bisogna lavorare su questo aspetto. La ricerca della pace passa anche attraverso la conversione dei cuori”. Mons. Kulbokas ha inoltre ribadito di “vedere volentieri un pellegrinaggio di Papa Francesco nei luoghi della sofferenza in Ucraina. Confidiamo nel suo ruolo e nello Spirito Santo che lo accompagna”.