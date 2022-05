Diocesi: Padova, sabato l’incontro pubblico dal titolo “Elaborare il lutto. Un progetto di crescita umana e professionale con chi si prende cura di persone con demenza”

Appuntamento sabato 7 maggio, dalle 9.30 alle 12, nell’Auditorium Casa Madre Teresa di Calcutta (ingresso da via Mazzini 93) a Sarmeola di Rubano, con l’incontro pubblico dal titolo “Elaborare il lutto. Un progetto di crescita umana e professionale con chi si prende cura di persone con demenza”.

L’appuntamento, che mette sul tavolo un tema delicato e troppo spesso esorcizzato, accantonato e non affrontato, verrà declinato attraverso due punti di vista e due linguaggi. Dopo i saluti e l’introduzione di don Roberto Ravazzolo, direttore generale dell’Opera della Provvidenza S. Antonio (fondazione di religione della diocesi di Padova), ci sarà, infatti, un dialogo tra Andrea Melendugno, psicologo e psicoterapeuta della struttura, e Ines Testoni, direttrice del Master Death Studies and The End of Life dell’Università di Padova (dipartimento Fisppa, di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia) e autrice de “Il grande libro della morte”. Il dialogo verterà proprio sul volume di Testoni, che affronta il tema della morte ripercorrendo sia “i miti, le credenze e le tradizioni funebri che hanno accompagnato l’umanità fin dall’alba dei tempi”, sia i diversi “atteggiamenti” individuali e collettivi nei confronti della morte per arrivare all’oggi.

Nella seconda parte della mattinata, si entrerà quindi nel merito dell’esperienza che il personale di Casa Madre Teresa ha affrontato nel percorso formativo esperienziale realizzato e curato nei mesi scorsi proprio dai ricercatori della Scuola di psicologia di Padova.

Il percorso, innovativo nel suo genere, ha coinvolto sia il personale di assistenza e cura sia quello dei servizi associati di Casa Madre Teresa di Calcutta, centro polifunzionale di accoglienza e assistenza alle persone affette da deterioramento cognitivo e alle loro famiglie all’interno del complesso dell’Opsa-Opera della Provvidenza S. Antonio e aveva come titolo Il lutto e le sue declinazioni nel mondo delle demenze.

Si è sviluppato in cinque settimane (da ottobre 2021) coinvolgendo in tutto 60 persone per gruppi di sei.

Il percorso è stato studiato per promuovere il benessere del personale a contatto con persone affette da malattie neurodegenerative, favorendo e potenziando i fattori protettivi e le risorse individuali e collettive, offrendo strumenti e capacità di elaborazione del lutto in tutte le sue varie forme.

Il progetto è stato studiato appositamente sulla realtà di Casa Madre Teresa di Calcutta che si annovera tra i pochi centri in Italia in grado di garantire una continuità della presa in carico dei pazienti con demenza. Qui, infatti, il paziente e i familiari vengono seguiti nella stessa struttura nei vari stadi della malattia, garantendo servizi specifici grazie ai diversi nuclei presenti all’interno: dal centro diurno nelle fasi iniziali fino alla residenzialità per le fasi più evolute e complesse.