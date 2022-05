Ucraina: a Leopoli anche tre fratelli della comunità di Taizé per esprimere “solidarietà e sostegno” al popolo ucraino”

(Foro arcidiocesi di Leopoli)

Anche la Comunità di Taizé è a Leopoli. Tre fratelli sono arrivati ieri, 4 maggio, per esprimere “solidarietà e sostegno” al popolo ucraino. Prima di arrivare a Leopoli, hanno attraversato varie città dell’Europa dell’Est Praga e Olomouc, e poi Bratislava e Presov. “In tutte queste città – dice fr. Benoit – abbiamo pregato e incontrato i giovani”. “Abbiamo anche avuto l’opportunità di vedere quanto sostegno stanno dando questi Paesi per l’Ucraina”. Rivolgendosi poi alle comunità cattolica ucraina in un video che è stato pubblicato sul sito dell’arcidiocesi di Leopoli, fr. Benoit ha detto: “Abbiamo pregato per il dono della pace per voi dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia. Abbiamo anche ricevuto un gruppo di rifugiati dall’Ucraina nella nostra comunità di Taizé”. “Qui a Leopoli vogliamo ascoltare la testimonianza di quelle persone che sono venute qui, lasciando le loro città natale”. “Quando torneremo a Taizé, condivideremo tutto ciò che vediamo qui. Grazie per la tua ospitalità. Speriamo di rivederci dopo la vittoria”.