Germania: il 20 maggio confronto ecclesiale sul tema “Libertà e democrazia – Il contributo delle scuole cattoliche”

Si terrà il 20 maggio prossimo a Erfurt il 10° Congresso federale delle scuole cattoliche e sarà incentrato su “Libertà e democrazia – Il contributo delle scuole cattoliche”. Il focus del congresso sarà sul contributo che le scuole cattoliche possono dare all’educazione democratica in relazione alla loro visione cristiana dell’uomo. A causa degli sviluppi sociali legati alla crisi Covid-19, e considerando l’aumento dell’antisemitismo e del populismo, l’educazione politica – spiegano i promotori – è una preoccupazione fondamentale delle scuole cattoliche. Il Congresso nazionale “vuole incoraggiare la riflessione e lo scambio su queste e simili questioni e nello stesso tempo dare impulsi per una concreta vita scolastica”. I temi dei vari gruppi di lavoro saranno: educazione politica nelle scuole cattoliche; idee progettuali per l’educazione alla democrazia dei bambini e dei giovani; la democrazia nella Chiesa da una prospettiva teologica; attuale stadio del cammino sinodale della Chiesa cattolica; azione comune contro l’antisemitismo. Sarà prevista la presentazione di progetti su impegno civico, abilità sociali, cultura della memoria, e un esempio di edilizia scolastica climaticamente neutra. Dopo una liturgia della parola introduttiva, presieduta da mons. Ulrich Neymeyr, vescovo di Erfurt, il Congresso federale sarà aperto dal presidente della Commissione per l’istruzione e la scuola, l’arcivescovo di Paderborn, mons. Hans-Josef Becker.