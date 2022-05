America Latina: Celam, convocata assemblea straordinaria dal 12 al 14 luglio a Bogotá, con inaugurazione della nuova sede dell’organismo

(Foto: Celam)

Il cammino pastorale della Chiesa dell’America Latina e dei Caraibi alla luce dell’Assemblea ecclesiale continentale dello scorso novembre, la sua valutazione e la sua implementazione saranno i temi principali dell’Assemblea straordinaria del Consiglio episcopale latinoamericano, che è stata convocata ieri e si terrà dal 12 al 14 luglio, in presenza, nella nuova sede dell’organismo, che viene ultimata in queste settimane nella zona settentrionale di Bogotá, capitale della Colombia.

La convocazione della presidenza del Celam è rivolta ai presidenti e delegati delle 22 Conferenze episcopali dell’America Latina e dei Caraibi. Nella lettera, mons. Miguel Cabrejos e mons. Jorge Eduardo Lozano, rispettivamente presidente e segretario generale del Celam, anticipano che l’Assemblea straordinaria, oltre a riflettere sulle sfide proposte dall’Assemblea ecclesiale dell’America Latina e dei Caraibi, si soffermerà sui cinquecento anni dell’evento di Guadalupe, previsto per il 2031, e sul Giubileo della Redenzione nel 2033.

Sarà anche l’occasione per affrontare l’importanza e l’andamento del processo sinodale convocato da Papa Francesco e della fase continentale del Sinodo, nel cui ambito il Consiglio episcopale latinoamericano ha la missione di accompagnare gli episcopati del continente. All’interno dell’agenda è prevista la cerimonia di benedizione e inaugurazione delle nuove strutture del Celam.