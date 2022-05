Festa dell’Europa: Bruxelles, il 7 maggio visita alle sedi delle istituzioni Ue. Tanti eventi fruibili anche a distanza

Si avvicina la Giornata dell’Europa che, il 9 maggio, celebra l’unità raggiunta dal nostro continente, in ricordo della storica dichiarazione Schuman, che nel 1950 ha avviato l’Europa sulla strada dell’odierna Unione europea. Come di consueto, per questa occasione le istituzioni dell’Ue aprono le loro porte al pubblico e ciò avverrà sabato 7 maggio. Per quel che riguarda il Consiglio, sarà possibile partecipare alla giornata porte aperte sia in presenza che on line. Per chi è a Bruxelles, tra le 10 e le 18 si potrà accedere – senza prenotazione e gratuitamente – al palazzo Justus Lipsius, sede del Consiglio, e visitare una mostra che sull’Unione europea. Ci saranno stand dedicati con giochi interattivi, contenuti informativi da esplorare e altre sorprese. Per chi invece vuole essere accompagnato in una visita guidata al palazzo Europa, sede principale del Consiglio europeo e del Consiglio dell’Ue, occorre iscriversi qui.

Per chi invece è lontano, c’è la possibilità di seguire delle sessioni informative live via videoconferenza con vari esperti (in neerlandese, inglese, francese, tedesco, italiano o spagnolo). Sul sito del Consiglio c’è anche “il gioco delle invenzioni dell’Ue”: vince chi abbina correttamente le invenzioni ai rispettivi Paesi di origine.

Negli stessi orari si potrà visitare la sede della Commissione europea, l’edificio Berlaymont: si troveranno informazioni generali, si potranno visitare le aree dedicate ai temi dell’ambiente, del digitale e della gioventù, con numerosi giochi e attività per tutta la famiglia. I visitatori potranno lasciare un messaggio di sostegno all’Ucraina sul muro della solidarietà e salire alla sala riunioni dell’ultimo piano, dove la presidente Ursula von der Leyen e i commissari prendono le decisioni, e ammirare la vista sulla città. Anche la Commissione organizzerà eventi in diretta sui suoi social media. Il programma per il Parlamento è ancora in via di definizione.