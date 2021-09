Unione europea: Draghi, “completare il percorso di integrazione dal punto di vista economico, diplomatico e militare”

“Germania e Italia condividono lo stesso obiettivo strategico: il completamento del percorso di integrazione europea. Un’Europa più forte dal punto di vista economico, diplomatico e militare è il solo modo per avere un’Italia più forte e una Germania più forte. Dobbiamo essere fieri del nostro modello sociale, per la sua attenzione alla sanità, all’ambiente e alle diseguaglianze. E dobbiamo adattarlo al futuro, grazie all’innovazione, alle riforme strutturali e a un maggiore coinvolgimento dei giovani e dalle donne nel mercato del lavoro”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, nel suo videomessaggio al 15° Forum economico italo-tedesco “Ripartiamo con l’Europa!”.

“Germania e Italia sono il motore manifatturiero dell’Unione europea”, ha ricordato il premier, spiegando che “nel 2020, gli scambi tra i due Paesi ammontavano a 116 miliardi di euro, più di quanto valessero gli scambi dell’Italia con Stati Uniti e Cina messi insieme”. “La nostra prosperità e il nostro benessere dipendono in larga parte dall’essere uniti”, ha osservato Draghi.