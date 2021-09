Lotta alla povertà: Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede consegna onorificenza a don Soddu, direttore di Caritas italiana

L’Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede Pietro Sebastiani consegnerà oggi a don Francesco Soddu, direttore di Caritas italiana, l’onorificenza di commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia (già Stella della Solidarietà italiana). Si tratta “di un riconoscimento personale che si estende all’intero lavoro della rete Caritas nell’ambito della lotta alla povertà in Italia”, spiegano al Sir. L’evento avverrà durante l’incontro “Istituzioni e contrasto alla povertà” in corso oggi a Roma, a Palazzo Borromeo, all’Ambasciata italiana presso la Santa Sede. Per l’occasione il direttore di Caritas italiana dialogherà con il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico.