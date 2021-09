Papa in Slovacchia: Divina Liturgia, “conservate il ricordo delle persone che vi hanno allattato e cresciuto nella fede”

“Conservate il ricordo caro di persone che vi hanno allattato e cresciuto nella fede”. Si è conclusa con questo appello l’omelia della Divina Liturgia presieduta dal Papa a Presov. “Persone umili, semplici, che hanno dato la vita amando fino alla fine. “, il ritratto di Francesco: “Sono loro i nostri eroi, gli eroi della quotidianità, e sono le loro vite a cambiare la storia. I testimoni generano altri testimoni, perché sono donatori di vita. È così che si diffonde la fede: non con la potenza del mondo, ma con la sapienza della croce; non con le strutture, ma con la testimonianza. E oggi il Signore, dal silenzio vibrante della croce, chiede a tutti noi, chiede anche a te, a me: ‘Vuoi essere mio testimone?’”. “Con Giovanni, sul Calvario, c’era la Santa Madre di Dio”, ha concluso il Papa: “Nessuno come lei ha visto aperto il libro della croce e l’ha testimoniato attraverso l’amore umile. Per sua intercessione, chiediamo la grazia di convertire lo sguardo del cuore al Crocifisso. Allora la nostra fede potrà fiorire in pienezza, allora matureranno i frutti della nostra testimonianza”.