Papa in Slovacchia: ai rom, “i sogni dei bambini non possono infrangersi contro le nostre barriere”

(Foto Vatican Media/SIR)

Il futuro “appartiene ai bambini”. Lo ha ribadito il Papa, incontrando la comunità Rom al Lunik IX di Kosice. “Sono loro a orientarci”, ha proseguito Francesco: “I loro grandi sogni non possono infrangersi contro le nostre barriere. Essi vogliono crescere insieme agli altri, senza ostacoli e preclusioni. Meritano una vita integrata e libera. Sono loro a motivare scelte lungimiranti, che non ricercano il consenso immediato, ma guardano all’avvenire di tutti. Per i figli vanno fatte scelte coraggiose: per la loro dignità, per la loro educazione, perché crescano ben radicati nelle loro origini ma al tempo stesso senza vedere preclusa ogni possibilità”. Poi il grazie ai Salesiani, responsabili del Centro, per il loro “lavoro di integrazione che, oltre a comportare non poche fatiche, a volte riceve pure incomprensione e ingratitudine, magari persino nella Chiesa”. “Grazie per tutto il lavoro con chi è ai margini”, le parole del Papa, che ha inoltre espresso la sua “vicinanza” anche ai rifugiati e ai detenuti. “Non fate assistenzialismo sociale, ma accompagnamento personale”, la sottolineatura di Francesco per i Salesiani: “Andate avanti su questa strada, che non illude di poter dare tutto e subito, ma è profetica, perché include gli ultimi, costruisce la fraternità, semina la pace. Non abbiate paura di uscire incontro a chi è emarginato. Vi accorgerete di uscire incontro a Gesù. Egli vi attende là dove c’è fragilità, non comodità; dove c’è servizio, non potere; dove c’è da incarnarsi, non da compiacersi. Lì c’è Lui”.

“Andare oltre le paure, oltre le ferite del passato, con fiducia, passo dopo passo”, l’invito finale ai presenti: “Nel lavoro onesto, nella dignità di guadagnare il pane quotidiano, nell’alimentare la fiducia reciproca. E nella preghiera gli uni per gli altri, perché è questo che ci orienta e ci dà forza. Vi incoraggio, vi benedico e vi porto l’abbraccio di tutta la Chiesa”.