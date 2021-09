Diocesi: Oristano, morto a 87 anni don Antonio Sanna. Per oltre mezzo secolo è stato cappellano nell’ospedale di Ghilarza

Verranno celebrati domani, nella chiesa parrocchiale di Ghilarza (Or), i funerali di don Antonio Sanna, morto questa mattina all’ospedale cittadino dopo alcuni giorni di ricovero a causa di un improvviso malore.

Nato a Paulilatino il 17 novembre 1933, don Sanna fu consacrato sacerdote a Oristano il 25 dicembre del 1961 dall’arcivescovo Sebastiano Fraghì. Appena ordinato – ricorda la diocesi di Oristano in una nota – prestò servizio, per un anno, come assistente all’Istituto San Domenico Savio di Oristano, per poi servire la cattedrale, per due anni come mansionario. Nel 1964 fu chiamato a fare da viceparroco nella parrocchia di Ortueri dove rimase solo per un anno. Dal 1965 è iniziato il suo lungo servizio come cappellano nell’ospedale di Ghilarza: tanti anni di sostegno alle persone caratterizzati da un ascolto attento e discreto, dalla preghiera costante, da una bontà per la quale è stato apprezzato da tutti. A giugno di quest’anno, con una cerimonia semplice, lui stesso aveva chiuso la porta della cappella e consegnato le chiavi per ritirarsi a vita privata nella Casa di riposo di Cuglieri dove, comunque, ha continuato a celebrare per gli anziani ospiti della struttura.

“L’arcivescovo mons. Roberto Carboni, gli arcivescovi emeriti mons. Pier Giuliano Tiddia e mons. Ignazio Sanna, unitamente all’intero presbiterio arborense, profondamente commossi e vicini al dolore dei familiari, elevano a Dio, Padre di Misericordia, la preghiera di suffragio per il caro confratello e ricordandone con sincera gratitudine il generoso ministero, implorano per la sua anima il dono della pace eterna”, conclude la nota. Domani alle 10.30 la messa esequiale.