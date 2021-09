Papa in Slovacchia: arrivato allo stadio per l’incontro con i giovani

Dopo l’incontro con la comunità Rom, il Papa si è trasferito in auto allo Stadio Lokomotiva di Košice per l’incontro con i giovani. Al suo arrivo, dopo aver compiuto un giro in papamobile tra i fedeli, il Papa è accolto nei pressi del palco dal responsabile della pastorale giovanile e da due giovani che gli porgono un omaggio floreale. Dopo il canto d’ingresso, l’indirizzo di saluto dell’arcivescovo di Košice dei latini, mons. Bernard Bober, e la testimonianza di tre giovani seguita da un altro momento musicale, Papa Francesco pronuncia il suo discorso. Al termine, dopo la consegna dei doni al Papa, la recita del Padre Nostro e la benedizione, il Santo Padre lascia lo stadio e si trasferisce in auto all’aeroporto di Košice da dove alle ore 18.30, dopo essersi congedato dai due arcivescovi della città, dal sindaco e da altre autorità locali, partirà bordo di un A320 dell’Alitalia per rientrare a Bratislava. Al suo arrivo si trasferisce in auto alla nunziatura apostolica dove cena in privato.