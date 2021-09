Televisione: Tv2000, dal 20 settembre parte la nuova stagione

Parte il 20 settembre la nuova stagione di Tv2000, con importanti novità nel palinsesto. Due nuovi programmi quotidiani, una miniserie televisiva che ha per protagonista un sacerdote, alcuni grandi film in prima tv.

Nuovi sono “Di buon mattino”, in onda dal lunedì al venerdì alle 7.30, condotto da Antonella Ventre e Giacomo Avanzi, e “In cammino”, preserale che racconta la Chiesa italiana verso il Sinodo, in onda alle 19.30, condotto da Enrico Selleri.

La serie tv, la prima prodotta dall’emittente dei vescovi, è “Canonico”, 20 puntate in preserale con protagonista Michele La Ginestra, in onda a dicembre. Complessivamente 70 programmi prodotti durante l’anno.

Ogni giorno restano gli appuntamenti con “Vediamoci chiaro”, “Il mio medico”, “Quel che passa il convento”, “L’Ora solare”, “Siamo noi”, “Il diario di Papa Francesco” e gli appuntamenti religiosi.

Tornano i settimanali di approfondimento “Today”, “Buongiorno professore”, “Soul”, “Sulla strada”, “Borghi d’Italia” e “Il mondo insieme”.

Centrale l’informazione: oltre alle cinque edizioni del telegiornale, le rubriche “Terza Pagina”, “TGtg”, “Guerra e pace”, “Effetto notte”, “Retroscena”. E naturalmente le dirette sui viaggi e gli eventi papali.

In prima serata in palinsesto c’è “Le pietre parlano” condotto da Alessandro Sortino e Claudia Benassi. Non mancano i grandi film e i documentari. Oltre 50 titoli, tra cui alcuni inediti.