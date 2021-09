Iraq: intronizzazione a Erbil di Mar Awa III, patriarca della Chiesa assira d’Oriente. Papa Francesco, “cresca la comunione per testimoniare al mondo il Vangelo”

(Foto: Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani)

“Prego anche che le relazioni tra la Chiesa cattolica e la Chiesa assira d’Oriente si infittiscano sempre più, non solo nello spirito fraterno di cooperazione, ma anche attraverso l’approfondimento del dialogo teologico che ci permetterà di crescere nella comunione e di testimoniare davanti al mondo alla verità salvifica del Vangelo”. È quanto esprime Papa Francesco in un messaggio di augurio inviato a Sua Santità Mar Awa III, nuovo Catholicos-Patriarca della Chiesa assira d’Oriente, che ieri è stato intronizzato, presso la cattedrale San Giovanni Battista di Erbil, in Iraq. Alla cerimonia ha partecipato anche il card. Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, che ha letto il messaggio augurale del Papa. L’Iraq – ha detto il card. Koch – è un “Paese molto caro al cuore del Santo Padre, che solo pochi mesi fa ha compiuto per la prima volta nella storia la visita di un vescovo di Roma in Mesopotamia. È in questa terra che affonda le sue radici la Chiesa assira d’Oriente, e il ritorno della sua Sede in Iraq compiuto dal vostro predecessore Mar Gewargis III ha segnato una pietra miliare coraggiosa nella sua storia”. “Grazie ai vostri venerati predecessori – ha quindi aggiunto il cardinale – le relazioni tra le nostre due Chiese sono fiorite e Vostra Santità è stata strettamente coinvolta in questo riavvicinamento, in particolare nel dialogo teologico al quale avete partecipato. Il Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani attende con impazienza di compiere ulteriori passi, sia in ambito teologico che pastorale, nel cammino verso un’unità che non è né assorbimento né fusione, ma comunione nella verità e nell’amore”.