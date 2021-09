Gmg Lisbona 2023: Spagna, dal 5 settembre i simboli della Giornata mondiale della gioventù arrivati in pellegrinaggio nelle diocesi

Pellegrinaggio simboli Gmg

È in corso, dal 5 settembre, nelle diocesi spagnole, il pellegrinaggio della Croce e dell’Icona della Madonna – simboli della Giornata mondiale della gioventù (Gmg) – in vista della Gmg di Lisbona del 2023. Il 1° ottobre saranno a Madrid e il 3 ottobre a Barcellona. La chiusura del cammino è fissata per il 29 ottobre prossimo ad Ayamonte, nella diocesi di Huelva, a meno di un’ora da Lisbona. La cerimonia di congedo si concluderà con l’attraversamento dei simboli del fiume Guadiana, verso il Portogallo. Ogni diocesi sta predisponendo tutta una serie di eventi di incontro e di preghiera per accogliere la Croce: tra questi spicca, il 23 settembre, l’arrivo a Loyola per il raduno dei delegati e dei responsabili della Pastorale giovanile spagnola e, dal 27 al 29 settembre, la tappa presso la sede della Conferenza episcopale spagnola (Cee), a Madrid. Nel pomeriggio del 29 i simboli saranno affidati alla diocesi militare. Padre Raúl Tinajero, responsabile della Pastorale giovanile spagnola, parla di “cammino comune” dei giovani di Portogallo e Spagna che vedrà un momento significativo nell’Incontro europeo dei giovani, a Santiago de Compostela, nell’agosto 2022, che precederà la Gmg di Lisbona, nel 2023. Per padre Filipe Diniz, responsabile del pellegrinaggio dei simboli responsabile dei giovani presso la Conferenza episcopale portoghese, questo viaggio di due mesi in Spagna è “molto significativo perché la partecipazione dei giovani spagnoli all’incontro di Lisbona è molto importante. Così come lo abbiamo provato portando la Croce e l’icona in Angola, in Polonia e ora in Spagna”.