Diocesi: Caritas Genova, al via per il sesto anno il progetto “Tutti in classe!” per famiglie in difficoltà economica

Per il sesto anno la Caritas di Genova rinnova il progetto “Tutti in classe!” promosso con la collaborazione dei Centri di ascolto vicariali. L’obiettivo è quello di sostenere le famiglie in difficoltà economica che hanno difficoltà ad affrontare i costi della scuola per i figli. “È un impegno che all’inizio di ogni anno scolastico rinnoviamo e rilanciamo ed è particolarmente opportuno in questo tempo ancora caratterizzato dal Covid, che ha posto molte famiglie già economicamente fragili in maggiore precarietà”, spiegano i responsabili di Caritas Genova tramite il loro sito web e i canali social. In un mondo in cui il diritto al lavoro è sempre più messo in discussione e per chi il lavoro lo trova questo è sempre più precario, “tutti comprendiamo quanto è importante che tale precarietà non ricada sul diritto allo studio e sulle opportunità di crescita dei bambini e dei ragazzi”. Chi desidera contribuire può effettuare una donazione sui conti correnti Caritas o tramite i riferimenti presenti sul sito www.caritasgenova.it. Le donazioni così raccolte saranno finalizzate all’acquisto di materiale scolastico e libri di testo. Nell’ambito del progetto “Tutti in classe” gli operatori della Caritas si occupano, tra l’altro, di prendere in carico le famiglie accompagnandole e sostenendole economicamente – laddove sia possibile e necessario – e lavorano anche a stretto contatto con le segreterie scolastiche, per la cessione dei libri in comodato d’uso gratuito e per informare le famiglie di tutte le agevolazioni di cui possono avere diritto.