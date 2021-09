Scuola: mons. Bresciani (San Benedetto del Tronto) agli studenti, “ripartite ora con l’entusiasmo di cui voi siete capaci”

“Carissimi studenti, professori e personale della scuola, desidero inviarvi un caloroso augurio nel giorno in cui, dopo la pausa estiva, riprendono le lezioni scolastiche”. Inizia così la lettera del vescovo di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, mons. Carlo Bresciani al mondo della scuola per il nuovo anno scolastico. “Con un augurio speciale, dopo quanto la pandemia ha procurato alla scuola, con grandi disagi, incertezze, sospensioni di lezioni e una ingente quantità di altre preoccupazioni, non ancora del tutto superate. L’augurio è che il nuovo anno scolastico sia contrassegnato da un ritorno alla normalità, cosa di cui tutta la scuola ha un urgente bisogno e per la cui realizzazione c’è la necessità del contributo di tutti. La pandemia ci ha reso ulteriormente consapevoli del ruolo fondamentale e insostituibile della scuola nella formazione di solide personalità e nel favorire lo sviluppo della società, a beneficio di tutti”, osserva il presule.

“La scuola – aggiunge – ha un insuperabile bisogno della collaborazione dei docenti, di tutto il personale, delle famiglie, ma soprattutto dell’impegno di voi studenti senza il quale nessuna meta è raggiungibile. Ciò è tanto più vero di fronte alle difficoltà che la pandemia ha creato”.

“Carissimi ragazzi, avete certamente sofferto molto per la privazione della possibilità di frequentare in presenza, con la conseguente mancanza di incontro e di scambio con i compagni. Ripartite ora con l’entusiasmo di cui voi siete capaci. Ciò vi permetterà di recuperare con maggior velocità ciò che la pandemia vi ha tolto, ma fate tesoro di quanto essa ci ha insegnato. Auguro che la collaborazione di tutti possa svilupparsi sempre più, nel reciproco sostegno e con una sempre più profonda fiducia reciproca”, conclude il vescovo.