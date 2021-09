Salute: al via Tavolo tecnico su chirurgia generale. Sileri (sottosegretario), “recuperiamo gli interventi in sospeso a causa del Covid”

“Dobbiamo recuperare gli interventi chirurgici rimasti in sospeso a causa dell’emergenza Covid-19”. È questa una delle priorità del Tavolo tecnico sulla chirurgia generale che si è insediato oggi su iniziativa del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

Oltre al recupero degli interventi chirurgici, il nuovo Tavolo affronterà altre questioni di primaria importanza per lo svolgimento dell’attività chirurgica. “Il Tavolo infatti rappresenta anche una preziosa occasione di confronto tra esperti di indiscussa professionalità – sottolinea Sileri – da cui mi aspetto proposte concrete in materia di formazione professionale, ricerca medica e programmazione nell’ambito della chirurgia generale. Infine, mi aspetto suggerimenti e proposte su come possiamo sfruttare le risorse del Pnrr destinate all’innovazione tecnologica e alla sanità digitale per migliorare l’attività in sala operatoria”.