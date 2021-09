Papa Francesco: nomina mons. Massimiliano Palinuro vicario apostolico di Instanbul e amministratore apostolico dell’Esarcato bizantino

Il Santo Padre ha nominato vicario apostolico di Istanbul e amministratore apostolico dell’Esarcato per i fedeli di rito bizantino residenti in Turchia mons. Massimiliano Palinuro, sacerdote fidei donum della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, finora parroco a Trabzon (Turchia). Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Palinuro è nato ad Ariano Irpino il 10 giugno 1974. Nel 1993 è entrato nel Seminario arcivescovile Card. Alessio Ascalesi di Napoli e nel 1998 è stato ordinato diacono e inviato a Roma presso il Pontificio Istituto Biblico, dove ha conseguito la Licenza in Sacra Scrittura. È stato ordinato sacerdote il 24 aprile 1999 per la diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia e nominato vicario parrocchiale del Santuario Nostra Signora di Fatima ad Ariano. Dal 2000 è stato parroco della SS. Annunziata a San Nicola Baronia. Dopo aver conseguito il dottorato in Teologia biblica presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, dal 2004 è stato docente di Nuovo Testamento e incaricato di Filologia greca neotestamentaria nel medesimo ateneo. Da nove anni è sacerdote fidei donum in Turchia, dapprima nell’arcidiocesi metropolitana di Izmir e più di recente nel Vicariato apostolico di Anatolia come parroco a Trabzon. Oltre l’italiano parla il turco e l’inglese.