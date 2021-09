Fisc: Sicilia, dal 16 al 18 settembre seminario di aggiornamento sul Mediterraneo

“Uomo a mare. Autori di nuovi pezzi sul Mediterraneo”: è il tema dell’edizione 2021 del XXVIII seminario di aggiornamento “Don Alfio Inserra”, promosso dalla Fisc, a Mazara del Vallo, dal 16 al 18 settembre. “Oltre il fenomeno migratorio – si legge nella presentazione – il mare nostrum è stato nei secoli crocevia fra i popoli, incrocio tra le vie commerciali da Oriente e Occidente. Quella storia, nei secoli, non è stata cancellata ma si è trasformata, lasciando al Mediterraneo il ruolo di luogo di crocevia tra le storie degli uomini, siano essi migranti che pescatori. Il tema ha nel suo incipit la frase di rito che viene pronunciata quando ci si trova nella peggiore emergenza d’affrontare e, cioè, quando qualcuno cade in mare mentre si naviga”. Questa frase d’allarme vuole rappresentare una situazione grave che si registra nel Mediterraneo: “Non solo migranti ma anche l’ambito dei pescatori dei quali si parla solamente quando succedono fatti di cronaca. Ma c’è di più: l’allarme per lo stato di salute del Mediterraneo, la questione ecologica. Mondo della pesca (al quale Mazara del Vallo è legata da un filo inossidabile) è anch’esso Mediterraneo, fatto di uomini e di economia”. Da qui la sfida che lancia il seminario di aggiornamento: “Diventare autori di nuovi pezzi su questo mare. Spiegarlo attraverso i racconti e i volti degli uomini. Per farlo conoscere attraverso la penna dei cronisti nelle sue più consolidate abitudini di incontrare l’altro, visitare i luoghi e poi raccontare”. Il programma prevede sessioni di lavoro e tavole rotonde, laboratori sul campo (pescherecci, casba, centro storico). Tra i relatori figurano Nello Scavo (giornalista Avvenire), Francesco Malavolta (fotografo), padre Giulio Albanese (giornalista e missionario comboniano), don Rosario Lo Bello (parroco di Siracusa e docente Istituto Teologico “San Paolo “di Catania), Giuseppe Notarstefano (presidente di Ac nazionale), don Alexis Leproux (delegato per il Mediterraneo della diocesi di Marsiglia). Venerdì 17 settembre la messa sarà presieduta dal vescovo di Mazara, mons. Domenico Mogavero.