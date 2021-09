Diocesi: Trapani, dal 15 settembre mostra “Percorsi femminili del sacro” dedicata alle sante venerate in città

Il Mab Trapani – Museo San Rocco, Biblioteca e Archivio diocesani – ha dato vita al progetto integrato “Percorsi femminili del sacro” finalizzato a restituire alla comunità cristiana il senso della propria storia comune. “Trapani, lembo di terra proteso tra due mari e attraversato dalla storia, ha sviluppato il suo tessuto urbano in stratificazioni successive – si legge in un comunicato -. Ci immergeremo, in occasione di questo percorso, nell’intrico di vie della città portuale di un tempo, attraversando luoghi che in gran parte oggi non esistono più e che solo la memoria delle carte ci tramanda. Sarà l’occasione per riscoprire la storia di chiese e monasteri dedicati a grandi figure femminili della cristianità, il cui culto era molto sentito in città: Santa Barbara, Santa Margherita, Santa Lucia, Santa Elisabetta, Santa Chiara, Santa Maria Maddalena”. Il progetto si articola in una mostra documentaria allestita presso l’Archivio storico diocesano e in un percorso virtuale fruibile tramite pc o smartphone da un link alla piattaforma Artsteps.

È stato realizzato anche un percorso dedicato a Santa Barbara. Presso il Museo San Rocco sarà possibile inoltre visionare un documentario sulla storia del culto plurisecolare tributato a Santa Lucia nella città di Trapani.

Il link di accesso al percorso virtuale sarà visibile sulle pagina fb dell’Archivio diocesano e di Axis Mab e sul sito https://www.axismabtrapani.it/eventi/.

Il lavoro realizzato confluirà in un percorso su BeWeb. La mostra documentaria resterà aperta dal 15 settembre al 29 ottobre, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30. L’ingresso sarà regolato dalle vigenti disposizioni anti-Covid.