Diocesi: Caltanissetta, dal 15 al 17 settembre torna l’appuntamento de “La Tre Tende… la Parola e la teologia”

Anche quest’anno il vescovo, mons. Mario Russotto, unito a tutta la comunità diocesana di Caltanissetta avvia il nuovo anno pastorale con il consueto appuntamento de “La Tre Tende… la Parola e la teologia”. Si terrà a Caltanissetta nella chiesa parrocchiale di San Pio X il 15, il 16 e il 17 settembre, alle ore 19. Con il 2021 inizia una nuova fase negli Orientamenti pastorali (Op).

“Mentre nel percorso precedente vi era al centro la riscoperta del Battesimo e il dovere della evangelizzazione che ne scaturisce, ora l’attenzione è rivolta agli altri due sacramenti della Iniziazione cristiana, la Confermazione e l’Eucarestia”, si legge in una nota.

Il tema del percorso che si estende sino al 2029 è intitolato “La Gioia del Vangelo nel ‘segno’ dello Spirito. La Confermazione del Battesimo e la martyria dell’Eucaristia”. Questa prima edizione introduttiva mette in luce i nuovi Op e, allo stesso tempo, il tema specifico dell’anno ovvero “Il martirio dello Spirito… e la forza dei sette Doni”. Don Salvatore Rumeo, direttore dell’Ufficio catechistico, e don Luciano Calabrese, direttore dell’Ufficio liturgico, espongono la parte di loro competenza degli Op avendo partecipato alla redazione del testo. Il vescovo, nella sua qualità di pastore e biblista, il secondo giorno introduce alla lettura del libro biblico dell’anno, il profeta Isaia. Il nuovo vicario generale, don Onofrio Castelli, completa con la presentazione della lettera pastorale del vescovo interamente dedicata al tema dell’anno.

Viste le norme e rispettive restrizioni imposte per arginare la pandemia e il numero contingentato di posti, la “Tre Tende” sarà anche trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube “Diocesi di Caltanissetta” e sulla pagina Facebook “Diocesi di Caltanissetta”.