Diocesi: Roma, 15 settembre Giornata di digiuno e preghiera per l’Afghanistan

Mercoledì 15 settembre la diocesi di Roma celebrerà una Giornata di digiuno e preghiera per l’Afghanistan, per ricordare “i fratelli afghani, in particolare le donne”. Per l’occasione tutte le comunità sono invitate, alle ore 21, per la veglia nella parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio presieduta dall’arcivescovo, mons. Gianpiero Palmieri. Porterà la sua testimonianza padre Giovanni Scalese, barnabita, superiore della Missio sui iuris in Afghanistan, che a lungo è stato missionario nel Paese asiatico e che è rientrato in Italia in seguito alla presa di potere da parte dei talebani. La diocesi accoglie così l’appello lanciato nei giorni scorsi da Papa Francesco. È proprio il presule a sottolinearlo, nella lettera inviata nei giorni scorsi alla comunità diocesana. “È sotto gli occhi di tutti noi – scrive mons. Palmieri – il dramma del popolo afghano. La loro storia travagliata, l’abbandono a se stessi, e la mancanza di prospettiva futura ci fa temere per questi fratelli e sorelle. Come avete potuto vedere dai mass media, sono arrivate moltissime famiglie che necessitano di tutto e chiedono accoglienza”. Le offerte raccolte verranno devolute alla Caritas diocesana, impegnata nell’accoglienza dei profughi. La celebrazione verrà trasmessa in diretta su Telepace (canale 73 e 214 in hd; www.telepace.it) e in streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Roma.