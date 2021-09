Coronavirus Covid-19: Argentina, Salesiani al via la campagna “L’emergenza continua, diamo da mangiare ed educhiamo”

“La crisi sanitaria, sociale ed educativa causata da Covid-19 continua, e continua anche il nostro lavoro per rispondere ai bisogni di coloro che soffrono maggiormente”. Così Ariel Fresia, salesiano coadiutore, direttore della Procura missionaria salesiana in Argentina “Por los Jóvenes – Don Bosco” racconta all’agenzia Ans l’impegno dei salesiani a fianco della popolazione. “Por los Jóvenes – Don Bosco” è, infatti, un’organizzazione sociale, educativa e pastorale che accompagna e sostiene i progetti dei Salesiani di Don Bosco in Argentina, concentrandosi sui giovani e sulle comunità nei contesti vulnerabili. In un momento in cui già una parte del mondo sta vivendo la fase “post-pandemia”, l’Argentina non è ancora uscita da questa situazione, anzi, è tra i cinque Paesi più colpiti da questo flagello in America Latina, con 11.560 casi per 100.000 abitanti (5.224.534 casi totali), e 251 morti per 100.000 abitanti (113.402 morti totali). Da qui l’appello di Fresia per sostenere la campagna “L’emergenza continua, diamo da mangiare ed educhiamo”, promossa in coordinamento con le Ispettorie dell’Argentina Nord e Argentina Sud, attraverso la piattaforma GlobalGiving. Obiettivi della campagna sono: “Sostenere le opere salesiane che forniscono assistenza alle famiglie in tutto il Paese. Continuare a fornire assistenza alimentare a più di 150.000 famiglie. Continuare a sostenere l’educazione di migliaia di bambini in tempi di pandemia”. La campagna è iniziata ieri e durerà fino al 30 settembre: http://goto.gg/53960. “Penso che questa sia un’opportunità speciale per noi, ovunque ci troviamo nel mondo salesiano. Soprattutto, possiamo aiutare a diffondere la campagna ai nostri contatti che vivono all’estero”, conclude Fresia.