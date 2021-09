Papa in Slovacchia: arrivato al Lunik IX per l’incontro con la comunità Rom

(Foto Vatican Media/SIR)

Il Papa è arrivato al Lunik IX, il centro gestito dai salesiani a Košice, dove vive la più grande comunità Rom della Slovacchia. Nel piazzale antistante il Centro Salesiano, è stato accolto all’ingresso dal direttore, da tre confratelli e da due bambini Rom. Dopo il breve saluto del direttore del Centro e le testimonianze di un Rom e di una famiglia Rom inserita nel mondo del lavoro, Papa Francesco pronuncerà il suo discorso, il nono del suo viaggio a Budapest e in Slovacchia. Al termine, dopo la recita del Padre Nostro e la benedizione finale, il Santo Padre si trasferisce in auto allo Stadio Lokomotiva di Košice per l’incontro con i giovani.