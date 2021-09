Bioetica e comunicazione: Lumsa, al via un Master di secondo livello. Iscrizioni entro il 15 ottobre

Sono aperte fino al 15 ottobre le iscrizioni alla I edizione del Master di secondo livello in Bioetica e Comunicazione, diretto dalla professoressa Laura Palazzani e organizzato dall’Università Lumsa in collaborazione con la Fondazione Giorgio Brunelli di Brescia. Obiettivo del Master, spiegano gli organizzatori, “l’acquisizione di specifiche competenze nell’ambito della comunicazione, in un contesto pluralista, riguardo alle tematiche bioetiche emergenti e in relazione al progresso scientifico e tecnologico biomedico”.

In particolare, si legge nella locandina, il Master intende offrire a livello teorico “un quadro completo dei temi bioetici grazie ai massimi esperti di ambito medico, etico e giuridico, con attenzione a fonti accreditate di informazione, nazionali e internazionali”. A livello pratico “vi saranno sessioni specifiche riguardo alla comunicazione su temi di bioetica con intervento di giornalisti e medici; verranno inoltre analizzate le problematiche etiche e tecniche della comunicazione in bioetica nell’era delle Ict nella ‘infosfera’”.

Le lezioni si terranno il venerdì ore 14- 19, e il sabato ore 8.30 – 13.00 / 14.00 -18.30. In base alla situazione sanitaria, saranno organizzati due incontri in presenza presso la sede di Roma dell’Ateneo – via Pompeo Magno 28, e alcuni incontri in presenza a Brescia. Il collegamento online è sempre garantito.