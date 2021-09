Papa Francesco: nomina padre Barrera membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali

Il Papa ha nominato membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali padre Albino Barrera, docente di Teologia morale presso il Providence College di Rhode Island (Stati Uniti d’America). Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Padre Barrera è nato il 3 gennaio 1956 a Manila (Filippine), dove ha studiato alla De La Salle University. Ha conseguito il Dottorato in Economia presso la Yale University a New Haven e la Licenza in Teologia presso la Pontifical Faculty of the Immaculate Conception a Washington DC (Stati Uniti d’America). È religioso dell’Ordine dei Predicatori e ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale nel 1993. Autore di numerose pubblicazioni nel campo della Teologia morale, dell’etica economica, dello sviluppo e del commercio internazionale. Nel 2015 è stato insignito del titolo di maestro in Sacra Teologia dal ministro generale del suo Ordine. Attualmente insegna Teologia morale al Providence College di Rhode Island (Stati Uniti d’America).