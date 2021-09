Diocesi: mons. Bresciani (S. Benedetto del Tronto) ai pescatori, “la vostra attività è preziosa perché avete cura del mare”

“Carissimi pescatori, dopo la pausa dalla pesca, richiesta per permettere il ripopolamento del mare, riprendete il largo per il vostro lavoro”. Con queste parole si apre la lettera del vescovo di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, mons. Carlo Bresciani, e rivolte ai pescatori dopo il fermo pesca.

“La vostra attività è preziosa non solo per l’ottimo pesce con il quale rifornite i consumatori, ma anche perché avete cura del mare, vi preoccupate di tenerlo pulito così che possa essere sempre generoso di pesce genuino – prosegue il presule -. Molto apprezzato è l’impegno con il quale avete abbracciato il progetto della raccolta della plastica e la riportate a riva, accogliendo così attivamente l’auspicio che Papa Francesco ha rivolto all’umanità intera con la sua enciclica ‘Laudato si’. Sulla cura della casa comune’”.

Mons. Bresciani conclude con un augurio: “Il Signore benedica e renda fecondo e sicuro il vostro lavoro; benedica voi e le vostre famiglie; protegga il vostro navigare dai pericoli del mare e vi doni sempre pace, serenità e salute”.