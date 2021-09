Regno Unito: Johnson oggi annuncia la terza dose di vaccini. Nei titoli dei media il “Jabs blitz”. Numero elevato di contagi

“Jabs blitz”, “Blitz di iniezioni”. Con questo titolo il tabloid “Sun”, che vende 1.200.000 copie, annuncia il piano del governo britannico di oggi per garantire alla maggior parte degli adulti una terza dose dei vaccini anti Covid nei prossimi mesi. A fargli eco sono il quotidiano progressista “Guardian” e il conservatore “Times” che, a tutta pagina, titolano “Richiami di vaccini per gli ultracinquantenni” e spiegano che il premier britannico Boris Johnson confermerà, sempre oggi, durante una conferenza nel pomeriggio, che, a 33 milioni di adulti del Regno Unito che hanno più di cinquant’anni, verrà offerta una terza dose di vaccini Pfizer e Moderna sei mesi dopo la seconda. Come durante il primo piano di vaccinazioni, la priorità verrà data alle categorie più vulnerabili e si procederà dai più anziani ai più giovani. Un altro vendutissimo tabloid, il “Daily Mirror”, spiega che, tra qualche giorno, cominceranno ad essere vaccinati i ragazzi tra i 12 e i 15 anni con una sola dose di vaccino Pfizer. Il sito della “Bbc” anticipa che il premier britannico sottolineerà l’importanza di rispettare restrizioni come le mascherine e la distanza. Consiglierà chi può di lavorare da casa, ma sospenderà alcuni poteri speciali del governo non più necessari come la facoltà di chiudere le scuole e parti dell’economia. Sempre la “Bbc” fa un aggiornamento sui dati. I contagi in un giorno sono 37.489 e 209 le morti per Covid. Quasi l’80% dei cittadini britannici sono stati vaccinati.