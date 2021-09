Giornata migrante e rifugiato: Caritas Sardegna, il 16 settembre webinar “Verso un noi sempre più grande”

Giovedì 16 settembre 2021 dalle ore 16 alle 17 si svolgerà il webinar “Verso un noi sempre più grande” organizzato dalla delegazione regionale Caritas Sardegna e da Migrantes Sardegna in preparazione alla 107ma Giornata mondiale del migrante e del rifugiato; sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Caritas Sardegna. Al centro del seminario online, una riflessione sul tema delle migrazioni oggi, a partire dal messaggio di Papa Francesco per la 107ma Giornata mondiale del migrante e del rifugiato.

Dopo i saluti e l’introduzione di mons. Giovanni Paolo Zedda, vescovo delegato della Conferenza episcopale sarda per il servizio della carità e per le migrazioni, ci saranno le relazioni di Simone Varisco (Fondazione Migrantes) su “La storia del “noi”: una Chiesa sempre più cattolica. Una riflessione sul legame tra mobilità umana e cattolicesimo, per un nuovo cammino della Chiesa nel mondo”; di Manuela De Marco (Caritas italiana) su “Verso un mondo sempre più inclusivo. Gli scenari attuali della mobilità umana: una nuova sfida verso l’accoglienza e l’inclusione dell’altro”. Le conclusioni saranno affidate a Padre Stefano Messina, incaricato regionale Migrantes Sardegna e a Raffaele Callia, delegato regionale Caritas Sardegna.