Diocesi: Tortona, gli appuntamenti per salutare l’arcivescovo Viola

Mons. Vittorio Francesco Viola si prepara a lasciare definitivamente la diocesi di Tortona che ha guidato negli ultimi sette anni prima come vescovo e poi come amministratore parrocchiale a seguito della nomina a segretario della Congregazione per il culto divino. Nei giorni scorsi sono stati definiti “alcuni appuntamenti che – ha spiegato il vicario generale, don Mario Bonati – permetteranno a lui e a noi di pregare, ringraziando il Signore per averci fatto incontrare e di aver percorso insieme un cammino di 7 anni. Ringrazieremo il nostro vescovo per averci aiutato a seguire Cristo buon pastore con la sua sollecitudine, il suo impegno, per le gioie e le fatiche di ogni giorno che il suo ministero ha comportato. Soprattutto per averci sempre richiamato all’essenziale della nostra vita: Cristo nostra vita e nostra speranza”.

II primo appuntamento vedrà protagonisti i giovani che incontreranno mons. Viola venerdì 17 settembre, alle 21 in cattedrale, per una serata che sarà trasmessa dai media diocesani per consentire la più larga partecipazione possibile.

Mercoledì 22 settembre, alle 10.30 in cattedrale, l’arcivescovo celebrerà l’Eucaristia insieme a sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose. In serata, sempre in cattedrale, alle 21, mons. Viola incontrerà i sindaci delle città e dei paesi del territorio diocesano per una preghiera e una riflessione sul ruolo degli amministratori della comunità civile alla luce della Dottrina sociale della Chiesa. Infine, domenica 26 settembre in cattedrale alle 17, la celebrazione eucaristica con tutto il popolo di Dio della comunità diocesana. Per via della normativa vigente, precisa don Bonati, “potranno accedere venti persone per ognuno dei 10 vicariati foranei”. A mons. Viola verranno donate le offerte raccolte in tutte le parrocchie che saranno destinate alle mense dei poveri che la Caritas diocesana gestisce in alcune realtà cittadine.