Diocesi: Acireale, domani l’ordinazione sacerdotale di don Rosario Raciti

Sarà ordinato sacerdote il diacono don Rosario Raciti per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione dal vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti. La celebrazione si terrà domani, mercoledì 15 settembre, alle 19, nella chiesa parrocchiale Cuore Immacolato di Maria di Acireale.

Il novello presbitero presiederà, sempre nella stessa chiesa, per la prima volta la messa giovedì 16 settembre, alle 19. Svolgerà il ministero di vicario parrocchiale nella comunità Maria Ss. Immacolata di Fiumefreddo di Sicilia.

Rosario Raciti, nato ad Acireale il 17 dicembre 1991, fa parte della comunità parrocchiale “Cuore Immacolato di Maria” ad Acireale, nella quale sin da bambino ha svolto il servizio all’altare come ministrante. È stato cantore della Schola Cantorum “Cuore Immacolato di Maria – Antonio Sapienza” e parte attiva dell’Azione Cattolica parrocchiale. È membro fondatore del gruppo parrocchiale “Giovani con Maria”. Dopo aver conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale, ha iniziato l’anno propedeutico nel Seminario vescovile di Acireale nel 2012. L’anno successivo, entrato in Seminario, ha frequentato lo Studio teologico “S. Paolo” di Catania, dove ha conseguito il grado di baccelliere in Teologia nell’anno accademico 2018-2019 discutendo la tesi dal titolo: “Arte e catechesi. Itinerario artistico catechetico mariano nelle chiese della città di Acireale”. Ha proseguito, sempre nello stesso istituto, gli studi di licenza in Teologia spirituale. È stato ordinato diacono il 14 ottobre 2020 nella parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” di Acireale.