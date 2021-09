Diocesi: Lamezia Terme, oggi una messa per i morti di Covid all’esterno della cappella della Confraternita dell’Addolorata del cimitero di Nicastro

Nella diocesi di Lamezia Terme una santa messa per ricordare i morti a causa della pandemia. Sarà celebrata oggi, 14 settembre, giorno dell’esaltazione della Santa Croce, alle ore 10.30, all’esterno della cappella della Confraternita dell’Addolorata del cimitero di Nicastro dal cappellano del cimitero, don Francesco Farina.

Un momento di preghiera per quanti, in questo periodo di pandemia, tra tanta sofferenza e solitudine, sono tornati alla casa del Padre ma anche un momento di vicinanza ai loro familiari che, spesso, non hanno nemmeno potuto porgere l’ultimo saluto ai propri cari.

Il 15 settembre, invece, giorno dedicato alla Beata Maria Vergine Addolorata, don Francesco Farina celebrerà, sempre alle 10.30 all’esterno della cappella della Confraternita dell’Addolorata del cimitero di Nicastro, una santa messa “per tutti i nostri cari defunti, con Maria sotto la Croce”.

Entrambe le celebrazioni eucaristiche saranno officiate nel pieno rispetto delle norme anti Covid.