Terra Santa: Patriarcato latino, il 30 maggio colletta nelle chiese per la comunità cristiana di Gaza

Una raccolta di fondi da destinare ai fedeli cristiani di Gaza. Il patriarca latino di Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa, in una nota ha stabilito che “in segno di solidarietà di tutta la diocesi del Patriarcato Latino, in tutte le parrocchie e chiese della diocesi, la colletta di domenica 30 maggio, solennità della Santissima Trinità, sia totalmente per la nostra comunità in Gaza e le necessità emerse dopo la guerra di questi ultimi giorni”. “Le loro sofferenze sono peggiorate con gli scontri mortali e gli attentati mentre continuano a lottare contro il Covid-19 che continua a diffondersi nella loro zona”, scrive Pizzaballa che chiede ai fedeli del Patriarcato “di condividere alcune delle vostre risorse per alleviare le sofferenze dei nostri fedeli cristiani a Gaza ai bisogni dei quali volgiamo il cuore e lo sguardo”.