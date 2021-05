Laudato si’: Bianchi (giovane animatrice), “piattaforma segno concreto che le cose stanno cambiando”

“La piattaforma d’azione Laudato si’ mostra che la Chiesa sta facendo progressi nel costruire il futuro migliore che la Laudato si’ ci chiama a costruire”. Lo ha detto Carolina Bianchi, rappresentare il Movimento cattolico mondiale per il clima e animatrice Laudato si’ del movimento, impegnata all’azione comunitaria sulla cura della Casa comune, in occasione della presentazione oggi nella Sala stampa vaticana della piattaforma di azione Laudato si’. “Le persone in tutto il mondo sono alla ricerca di speranza, e la piattaforma d’azione della Laudato si’ fornisce una vera speranza. Come dice la Laudato si’, ‘sappiamo che le cose possono cambiare’, e questo nuovo programma del Vaticano è un segno concreto che le cose stanno cambiando”.

La giovane ha riferito di parlare a nome di “una generazione che chiede alle generazioni più anziane di prendere sul serio la crisi ecologica”. “È in gioco il nostro futuro. Abbiamo bisogno di azione urgente. Questo tipo di programma aiuterebbe davvero agli animatori Laudato si’ come me, perché è uno strumento comune che tutti i gruppi cattolici possono usare. È una struttura comune”. Un’esperienza che – riferisce – “mi ha dato modo di riflettere ulteriormente sull’interazione tra noi tutti e anche tra uomo e ambiente, risaltando ancora di più quanto sia necessario essere rispettosi dell’ambiente che ci ospita e delle risorse naturali, ma soprattutto l’importanza della solidarietà nei confronti di chi si trova in difficoltà e vive le conseguenze dell’ingiustizia climatica”.