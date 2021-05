Ragazzi fuori famiglia: Milano, stasera Agevolando partecipa alla Settimana dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con storie di care leaver

Nell’ambito della Settimana dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza promossa dal garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Milano in concomitanza della giornata del 27 maggio (data in cui veniva ratificata dal Parlamento italiano la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo) anche l’associazione Agevolando partecipa alla ricca rassegna di iniziative.

Questa sera, martedì 25 maggio, dalle 21 alle 22,30 è prevista una diretta sulla pagina Facebook Agevolando per l’evento dal titolo: “Diventare grandi malgrado qualche ostacolo di troppo: storie di care leaver e dintorni”.

Un dialogo tra i ragazzi e le ragazze del Care Leaver network della Lombardia assieme a Nadia Agnello, referente regionale del network, e Silvio Premoli, garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Milano sui temi dell’ascolto e della partecipazione.

Il Care Leaver Network di Agevolando è una rete informale, promossa dall’associazione Agevolando, composta da ragazzi e ragazze cresciuti “fuori famiglia” (in casa-famiglia, comunità o affido) coinvolti in un percorso di partecipazione e cittadinanza attiva per migliorare le politiche di accoglienza e la transizione all’autonomia anche grazie al loro contributo.