Europa Nostra Awards 2021: premi a progetti che valorizzano il patrimonio culturale. Voto online

La Commissione europea e il network Europa Nostra premiano ventiquattro progetti, di diciotto Paesi, dedicati alla conservazione del patrimonio culturale europeo. “I vincitori dei premi europei per il Patrimonio culturale-Europa Nostra Awards 2021 sono ambasciatori della bellezza del patrimonio in Europa, che si tratti di tradizioni e know-how, architettura mozzafiato o il modo in cui il patrimonio può unire comunità e generazioni”. Così la commissaria europea per la ricerca Mariya Gabriel, intervenendo durante la cerimonia dedicata ai vincitori dei Premi europei 2021, riconoscimenti finanziati dal programma Europa Creativa. “Credo davvero che il successo della conservazione del nostro patrimonio materiale e immateriale dipenda dall’impegno delle persone coinvolte – ha detto Gabriel –. Con questi premi, onoriamo quindi tutti quegli uomini e donne eccezionali, professionisti del patrimonio, architetti, scienziati e volontari che portano il nostro patrimonio comune più vicino ai nostri cuori”. I premi erano divisi in diverse categorie: conservazione, formazione, ricerca, impegni esemplari. La Commissione Ue incoraggia i cittadini, più appassionati al tema della conservazione del patrimonio culturale, a conoscere i vincitori selezionati sul sito dedicato e a votare online per decidere chi vincerà il Public Choice Award di quest’anno. “Il vincitore del Public Choice Award sarà annunciato durante la cerimonia degli European Heritage Awards, che avrà luogo nell’autunno di quest’anno”. Anche i vincitori del Grand Prix, ognuno dei quali riceverà un premio in denaro di 10mila euro, saranno resi pubblici in questa occasione.