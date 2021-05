Diritti infanzia e adolescenza: Sos Villaggi dei Bambini, domani la conferenza per riflettere “a 30 anni dalla ratifica e dopo il Covid-19”

In occasione del 30° anniversario dalla ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, SOS Villaggi dei Bambini, in collaborazione con la testata giornalistica online Posso.it edita da Direct 2 Brain, organizza la conferenza “Diritti di Bambini e Ragazzi: a 30 anni dalla ratifica e dopo il Covid-19”, il 26 maggio alle ore 16, visibile on line a questo link: https://posso.it/event/sos-villaggi-bambini-evento-2021.

“Oltre a ribadire il valore che la cura e l’attenzione dei più piccoli riveste in un frangente di crisi come quello che stiamo vivendo, l’incontro rappresenta un’occasione di confronto con le istituzioni per comprendere quali e quanti passi ha compiuto in questi anni il nostro Paese per consolidare il quadro di misure e impegni a tutela di bambini e ragazzi e quali sono le priorità da affrontare per garantire loro un futuro di maggiore protezione, opportunità e sostegno”, si legge in una nota di Sos Villaggi dei Bambini.

Prenderanno parte all’incontro, tra gli altri, Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia Carla Garlatti, Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Jan Kickert, ambasciatore d’Austria in Italia, Samantha Tedesco, responsabile Programmi e Advocacy di Sos Villaggi dei Bambini, e Claudia Gerini, attrice e artista personalmente coinvolta in iniziative di tutela dei più piccoli.

Sos Villaggi dei Bambini opera secondo le Linee Guida Onu in materia di accoglienza fuori dalla famiglia d’origine e si impegna costantemente nell’accompagnare i giovani in uscita da percorsi di accoglienza nei Villaggi Sos. Si occupa, inoltre, di curare la formazione degli operatori dei servizi sociali, degli educatori, degli psicologi e in generale di tutti coloro che giocano un ruolo nel mondo dei minorenni privi di cure familiari o a rischio di perderle.