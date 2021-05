Diocesi: Potenza, una settimana di iniziative per la festa di San Gerardo

Sono iniziati lo scorso fine settimana gli eventi religiosi per la solennità di San Gerardo Vescovo, patrono della città di Potenza, che ricorre il 30 maggio. Ogni giorno, alle 18.30, una messa per la novena di preparazione viene celebrata nella cattedrale, dedicata al santo vissuto nel XII secolo, originario di Piacenza e divenuto vescovo di Potenza. A lui è legata la leggenda secondo cui avrebbe liberato la città dall’invasione dei turchi. All’interno delle celebrazioni, venerdì 28 maggio la comunità ecclesiale ricorderà i cinquant’anni di sacerdozio del vicario generale della diocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, don Vito Telesca, con due messe in cattedrale, una presieduta dall’arcivescovo Salvatore Ligorio. La giornata di sabato 29 maggio sarà invece dedicata all’iniziativa “Un sacco di… solidarietà”, promossa dalla Caritas diocesana con le chiese del centro storico, in collaborazione con il comune e molte associazioni. “La manifestazione è nata in occasione della Giornata mondiale dei poveri istituita da Papa Francesco – spiegano dalla Caritas di Potenza –. È un modo per essere comunità, in un tempo che impone la grande sfida della speranza”. I volontari raccoglieranno beni alimentari e per l’igiene personale in centro storico, da destinare alle famiglie seguite dai centri d’ascolto. Domenica, infine, nella giornata della festa, l’ultima delle cinque messe celebrate in cattedrale, sarà presieduta dall’arcivescovo alle 18 e si concluderà con un atto di affidamento e benedizione con la reliquia del braccio di san Gerardo.