Ricerca scientifica: Mattarella, “rispettarla è elemento indispensabile da preservare non soltanto quando vi sono emergenze”

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“La sfida decisiva in questo frangente è la qualità, elemento che attiene e si riverbera su tutti i versanti della nostra vita: da quello economico dei mercati a quello della vita sociale”. Lo ha affermato questa mattina a Cremona il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Campus Santa Monica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il Capo dello Stato ha sottolineato l’importanza di “dedicarsi con grande attenzione e di incentivare con la massima solerzia la ricerca scientifica”. “Il rispetto per la scienza – ha ammonito – cui ci ha richiamato con forza la pandemia e la necessità di contrastarla sono un elemento indispensabile da preservare non soltanto quando vi sono emergenze drammatiche ma costantemente nella vita del nostro Paese”.