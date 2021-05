Europa Nostra Awards 2021: tra i vincitori anche il Museo diocesano tridentino con la mostra sul “caso” di Simonino da Trento

Anche il Museo diocesano tridentino è tra i vincitori dei Premi europei per il patrimonio culturale/Europa Nostra Awards 2021, i premi dell’Ue per il patrimonio culturale finanziati dal programma Europa creativa. Il Museo diocesano tridentino – unico museo italiano selezionato – concorre all’assegnazione del Grand Prix che avverrà in autunno. Il riconoscimento è stato assegnato per la categoria Educazione, formazione e sensibilizzazione per la mostra “L’invenzione del colpevole. Il ‘caso’ di Simonino da Trento, dalla propaganda alla storia”. I vincitori del Premio 2021 sono stati annunciati oggi durante un evento live online co-presentato da Mariya Gabriel, commissaria europea per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, e Hermann Parzinger, presidente esecutivo di Europa Nostra. Quest’anno il massimo riconoscimento è stato assegnato a 24 progetti provenienti da 18 Paesi europei. I vincitori sono stati selezionati da giurie indipendenti composte da esperti europei che hanno valutato le candidature presentate da organizzazioni e singoli individui di 30 Paesi europei.

I sostenitori e gli appassionati del patrimonio sono ora incoraggiati a scoprire i vincitori e a votare online per decidere chi vincerà il Public Choice Award di quest’anno. Il vincitore del Public Choice Award sarà annunciato durante la cerimonia degli European Heritage Awards, che avrà luogo nell’autunno di quest’anno. Anche i vincitori del Grand Prix saranno resi pubblici in questa occasione.