Diocesi: Palermo, su Radio Spazio Noi approda il nuovo format estivo “We Summer”

L’estate in musica di Radio Spazio Noi-InBlu, la storica emittente dell’arcidiocesi di Palermo, è We Summer, in onda dal 26 maggio, ogni mercoledì, alle 20, sulle frequenze di 88,0 e 106,3 MHz (Palermo), 99,3 MHz (Palermo e Messina), 88,5 MHz (Agrigento, Enna, Caltanissetta). Un format ideato da Antonio Iaconianni (primo stagista all’interno della radio) e condotto con Stefania Italiano. We Summer è un viaggio attraverso le nuove proposte e le tendenze del momento destinate a diventare la colonna sonora dell’estate con un richiamo a gruppi e artisti del recente passato. “Un format leggero – dice Luigi Perollo, direttore di Radio Spazio Noi-InBlu – che si affianca all’informazione giornaliera e alle consuete rubriche, un format-laboratorio in vista della ristrutturazione autunnale del palinsesto”.