Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate oltre 31,5 milioni di dosi, vaccinate più di 10,5 milioni di persone

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 31.549.071 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questo pomeriggio, emerge che sono 10.511.111 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari al 17,74% della popolazione italiana.

In totale sono 17.554.459 le somministrazioni a donne e 13.994.612 quelle a uomini. Se si considerano le categorie, sono 6.706.464 le somministrazioni tra i soggetti fragili e caregiver, 3.442.435 tra gli operatori sanitari e socio-sanitari, 998.115 tra il personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio, 696.299 tra gli ospiti di strutture residenziali, 1.616.820 tra il personale scolastico, 506.265 tra gli appartenenti al comparto Difesa e sicurezza. Per quanto riguarda le persone non considerate in categorie prioritarie, sono 6.940.829 le somministrazioni tra gli over 80, 4.650.330 tra i 70-79enni, 3.688.381 tra i 60-69enni a cui si aggiungono 2.303.133 somministrazioni catalogate come “altro”.

La fascia d’età che vede più persone sottoposte a somministrazione è quella tra i 70-79 anni (6.566.779 somministrazioni) seguita da quella dei 60-69 (6.464.687); complessivamente le somministrazioni agli over 60 sono 20.760.419.

Rispetto alle 33.618.267 dosi finora disponibili in tutta Italia (22.141.080 di Pfizer/BioNTech, 7.382.080 di AstraZeneca, 3.371.357 di Moderna e 723.750 di Janssen), ne sono state inoculate il 93,8%. Il Veneto presenta il maggior rapporto tra somministrazioni e dosi fin qui consegnate con il 96,5%. Seguono Marche (96,2%) e Lombardia (96,1%). La Regione che ha fatto registrate il numero maggiore di somministrazioni (5.451.734) in termini assoluti è la Lombardia, davanti a Lazio (3.050.855) e Campania (2.957.689).

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 1.982.135 a fronte di 2.373.626 effettuate a febbraio, di 5.973.946 a marzo e di 9.693.425 ad aprile. Nel mese di maggio – secondo i dati disponibili al momento – sono state 11.486.111 le somministrazioni totali che hanno riguardato 7.355.783 prime dosi (comprese 388.857 di vaccino monodose Janssen) e 4.130.328 seconde dosi.