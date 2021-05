Assemblea Cei: card. Bassetti, “abbiamo garantito arrivo e accoglienza di oltre mille profughi. È possibile un’alternativa agli ingressi irregolari e alle morti in mare”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Le cronache di questi giorni rendono ancora più necessarie iniziative di condivisione e conoscenza reciproca sullo stile di quanto abbiamo vissuto a Bari nel febbraio 2020. Per questo, stiamo studiando un’altra occasione che possa far maturare ancora di più la coscienza di quanto sia attuale il sogno di La Pira: il Mediterraneo, culla delle civiltà monoteiste che egli chiamava ‘la triplice famiglia di Abramo’, è chiamato a riprendere il suo posto nella storia in un mondo sempre più minacciato da guerre e distruzione”. Lo ha annunciato il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, nell’introduzione alla 74ª Assemblea geneale dei vescovi italiani, in corso all’Hotel Ergife di Romafino al 27 maggio. “Circa il fenomeno migratorio – ha ricordato il cardinale – la Conferenza episcopale italiana, attraverso i suoi Uffici nazionali, ha garantito l’arrivo in Italia e l’accoglienza in sicurezza di oltre mille profughi dal Medio Oriente e dall’Africa, dimostrando che è possibile un’alternativa agli ingressi irregolari e alle morti in mare, su cui un giorno sarà severo e inappellabile il giudizio di Dio: ‘Dov’è tuo fratello?'”.